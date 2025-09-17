El paraíso helado que guarda la esencia de Patraix

A pocos días de terminarse el verano, los mostradores de las heladerías siguen a pleno rendimiento. Si bien este producto no falta en los congeladores particulares durante todo el año, muchas personas aprovechan las últimas semanas de septiembre para probar algún sabor que se les ha quedado pendiente este verano o directamente recurren al clásico, al que no falla.

En el corazón de Patraix

Es lo que está sucediendo en uno de los establecimientos de la Heladería Llinares, concretamente el ubicado en el corazón del barrio de Patraix, un reflejo fidedigno de su gente, que son, de hecho, sus mejores clientes. Llevan décadas abiertos y en su mostrador se pueden disfrutar más de 35 sabores, aunque esta heladería obtuvo el Récord Guiness en 2006 presentando 365 sabores, uno para cada día del año.

Materia Prima

En el "Materia Prima" de este miércoles pasamos una mañana en esta heladería de barrio conociendo qué hay detrás de cada tarrina de helado y cómo cambian los sabores dependiendo de la hora del día, la edad del consumidor o la zona en la que se sirve, de los más llamativos y transgresores a los más clásicos y permanentes.