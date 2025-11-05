El papel hecho arte de Nelly Castro, ilustradora afincada en Valencia

Nelly Castro es una talentosa ilustradora apasionada por el papel y afincada en Valencia que se dedica a crear tarjetas, cuadernos y otros productos de este material adaptados a todo tipo de ocasiones y momentos vitales. Todo empezó cuando buscaba una tarjeta para su padre en 2013 y no encontraba nada que le gustara. Así que cogió un bolígrafo y ella misma dibujó uno. Pintó un retrato de su padre con los ojos cerrados y la boca en forma de corazón y escribió: "Gracias por todo, papá". Su padre estaba tan entusiasmado que lo enmarcó y lo colgó en la pared.

Su taller

Nelly se dio cuenta de que podía hacer feliz a la gente con sus dibujos y, de este modo, comenzó a hacer más tarjetas y a regalarlas a sus amigos y familiares y ellos mismos le aconsejaron que ganara dinero con ellas. Fue así como Castro empezó a diseñar y a crear hasta conseguir abrir su taller en la calle General Prim de Valencia y vender, además, para múltiples países.

Materia Prima

El espacio "Materia Prima" de este miércoles en Más de Uno Valencia invita a esta apasionada del dibujo y la papelería a compartir qué hay detrás de todos estos detalles.