Pablo López, experto en comunicación política, sobre la dimisión de Mazón: "La decisión alarga la agonía del proceso"

La dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, deja una situación de "incertidumbre" sobre su futuro político a corto plazo y el del próximo ejecutivo autonómico, según los expertos. Para Pablo López, experto en comunicación política, se trata de una decisión "problemática" para la propia figura de Mazón en la manera y el tiempo en el que se ha tomado.

El experto analiza en el programa Más de Uno Valencia la comparecencia de Mazón y el discurso dirigido a la ciudadanía, que ha derivado en el anuncio de una dimisión y que ha aumentado el descontento y la repulsa de las víctimas.