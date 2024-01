La Orquesta Sinfónica del Mediterráneo ofrecerá el Concierto de Año Nuevo el día 3 en el TAC

Por primera vez se celebrará en el Teatre Auditori de Catarroja el Concierto de Año Nuevo 2024 el próximo 3 de enero a las 19 horas. La cita clásica más popular del año para todos los públicos llega a Catarroja de la mano de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo. Un evento que contará con la prestigiosa Orquesta dirigida por Juan Antonio Ramírez que ofrecerá un concierto único con un repertorio innovador.

La orquesta se suma a esta tradición musical y cultural a través de uno de los programas más populares y tradicionales en las fechas navideñas. El programa del concierto incluye piezas breves, amenas y ligeras, integrando polcas con valses, y dando protagonismo a las composiciones de Johan Strauss hijo.

Desde su fundación en el año 1993, la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo nace con el espíritu de internacionalizar la cultura valenciana. Desde entonces, la formación ha mantenido el compromiso de ofrecer música de calidad junto a los mejores directores y solistas del panorama nacional e internacional. En su programación comparten protagonismo las principales obras del repertorio internacional junto a otras apuestas más arriesgadas, sin olvidar los estrenos, en un constante equilibrio entre lo conocido y la novedad.

Al frente de la orquesta y su proyecto está actualmente el Maestro Juan Antonio Ramírez, quien imprime un carácter actual y fresco a los nuevos proyectos, potenciando también colaboraciones con importantes orquestas de ámbito internacional. Es considerado uno de los artistas más versátiles del momento. Su frescura y pasión comunican una calidad artística excepcional en todas las áreas que muestra su exitosa carrera por más de 20 años.

Ha trabajado con artistas internacionales de la talla de Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Wynton Marsalis, Paquito de Rivera, Soloists of the Paris Opera Ballet, Joaquín Cortés, National Ballet of Cuba, Miguel Bosé, Farruquito, Antonio Canales, Ainhoa Arteta, Renée Fleming, entre otros. En su trayectoria internacional destacamos que ha dirigido los solistas de Covent Garden de Londres, Orquesta Filarmónica Nacional de Armenia, la Academy of Europe o la International Youth Wind Orchestra.

Desde hace más de una década es director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, con la que ha dirigido un amplio repertorio como La Canción de la Tierra de Mahler, La Bruja de Chapí, Scheherazade de Rimsky Korsakov, Peer Gynt de Grieg, Stabat Mater de Pergolesi, El Barbero de Sevilla de Rossini, La Boutique Fantasque de Rossini / Respighi, 4ª Sinfonía de Mahler, 2ª Sinfonía de Beethoven, Porgy & Bess de Gershwin, Cosi Fan Tutte Mozart entre muchos otros. Ha trabajado con los artistas más importantes del panorama musical como Lorin Maazel, Zubin Metha, Yaron Traub, Manuel Galduf, Michel Plasson y Valery Gergiev.