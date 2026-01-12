Astronomía

El origen de la vida, "a examen" en Pasaporte al Universo

El espacio sobre astronomía de Más de Uno Valencia analiza qué sabe hoy la ciencia sobre cómo, cuándo y dónde surgió la vida en la Tierra y qué preguntas siguen sin respuesta

ondacero.es

Valencia |

"¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Fue aquí o empezó en otro lugar? ¿A cuántas de estas grandes preguntas puede responder actualmente la ciencia?": estas son algunas de las preguntas que este lunes "Pasaporte al Universo" pretende dar respuesta mediante algunas de las evidencias científicas de los últimos siglos.

Desde la Asociación Valenciana de Astronomía, Paco Catalá explica que desde la antigüedad la filosofía y la religión han tratado, a su manera, de responderlas con conclusiones "dispares". Por lo que a la ciencia respecta, afirma que sabemos algunas cosas con certeza, otras con dudas y que, sobre toto, quedan otras sin respuesta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer