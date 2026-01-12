El origen de la vida, "a examen" en Pasaporte al Universo

"¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Fue aquí o empezó en otro lugar? ¿A cuántas de estas grandes preguntas puede responder actualmente la ciencia?": estas son algunas de las preguntas que este lunes "Pasaporte al Universo" pretende dar respuesta mediante algunas de las evidencias científicas de los últimos siglos.

Desde la Asociación Valenciana de Astronomía, Paco Catalá explica que desde la antigüedad la filosofía y la religión han tratado, a su manera, de responderlas con conclusiones "dispares". Por lo que a la ciencia respecta, afirma que sabemos algunas cosas con certeza, otras con dudas y que, sobre toto, quedan otras sin respuesta.