"Mujer, sola y nómada": la historia de una valenciana tras 20 años viajando sin parar

Siempre tuvo la certeza de que el ser humano es nómada por naturaleza, de hecho, no es la primera en implementar este estilo de vida en su familia, pero fue un viaje a Brasil el que lo cambió todo.

El viaje de vivir

La valenciana Estefanía Morales tenía estabilidad y un buen trabajo como escaparatista de una importante empresa. No obstante, sentía que todavía no había empezado a vivir la vida para la que había nacido. Una vida que empezó poco después, con 29 años, y que todavía, casi 20 años después no ha terminado.

Estefanía Morales | Onda Cero Valencia

"Mujer, sola y nómada"

Tras dos décadas viajando a todos los continentes y acumulando experiencias propias de la mejor película de aventuras, esta valenciana acaba de autopublicar su primer libro: "Mujer, sola y Nómada: mi vida en una mochila”, una autobiografía que ella misma define como "proceso de liberación" y un almacén de recuerdos y experiencias vividas en todos los países que guarda en la mochila. Un equipaje que, de momento, tiene claro que no piensa guardar.