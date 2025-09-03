Los mejores lugares para la "Vuelta al plato" en Valencia

Con el inicio de septiembre y de la nueva temporada la gastronomía también se renueva en Valencia. Por eso hoy hemos hecho los deberes para la "Vuelta al plato" con las novedades de algunos de los mejores restaurantes de Valencia.

AL GRANO

El restaurante Al Grano, ubicado en la urbanización de la Canyada (calle 29, nº 27), en Paterna, acaba de reformar su terraza exterior. Desde hace unas semanas, quien visite este establecimiento valenciano puede ir a comer o cenar (solo viernes y sábados) bien en la sala o en la cómoda y amplia terraza bajo los pinos y sombras tan característicos de esta zona. Al frente del restaurante está el chef Carles López, quien presume haber ganado grandes reconocimientos como el primer puesto en el Concurso Internacional de Paella de Sueca en 2022. Además de ser especialista en arroces, Carles ofrece producto de temporada y propuestas de autor como los buñuelos de bacalao con crema de calabaza asada con romero, tomillo y all i oli o los raviolis de carne con demi-glace de ternera y solomillo de foie.

Al Grano | Brava

VERMÚDEZ

¡Nos trasladamos hasta el barrio de Ruzafa! Allí, en la Gran Vía Germanías, 21, se encuentra Vermúdez, tan reconocido en los últimos años por su espectacular tarta de queso semilíquida. Pero el restaurante destaca por muchas otras cosas, como su oferta de carnes a la brasa o clásicos como la ensaladilla rusa, las croquetas de jamón o el canelón de vaca madurada y trufa blanca. Para este mes de septiembre, Vermúdez es el lugar ideal en Ruzafa para comidas y cenas con amigos y familia, y para reencuentros laborales ahora en el inicio de temporada.

Vermúdez | Brava

LA CHATA

Seguimos en el barrio de Ruzafa. Nos vamos a la Calle Literato Azorín, 4. Allí se encuentra La Chata Ultramarinos, la transformación de un ultramarinos de barrio en un acogedor restaurante de cocina casera. La propuesta de La Chata tiene como base la cocina tradicional valenciana en un ambiente familiar, donde prima el fuego lento en cada uno de los platos y el mimo en cada detalle o rincón. Una Cocina de Raíces elaborada con el mismo amor y el mismo cariño que desprenden esas casas tan esenciales como son las de las Abuelas.

Como novedad, La Chata recupera en septiembre el bocadillo del mes. Durante estas semanas estará disponible el almuerzo de pollo al ajillo desmigado con sus patatitas bien pochadas, mayonesa de tomillo y manchego fundido. Y el almuerzo de octubre será el de sepia y jamón Ibérico a la plancha, cebolletas tempurizadas, bien de mayo con salsita mery y crujiente de jamón. Este bocadillo también será el que participe en Gastroalmuerzos del 25 de septiembre al 5 de octubre.

Algunos almuerzos que destacan son:

El Chato : revuelto de habitas con morcilla, alioli de ajos asados y piparras.

: revuelto de habitas con morcilla, alioli de ajos asados y piparras. Bernarda : patatas a lo pobre, jamón ibérico a la plancha, aceite de ajitos fritos y huevo frito.

: patatas a lo pobre, jamón ibérico a la plancha, aceite de ajitos fritos y huevo frito. La Puebla: guiso de rabo de toro al chocolate Rafael Andreu, salsa de mostaza vieja y queso manchego fundido.

Almuerzo La Chata | Brava

LOS GÓMEZ

Los Gómez, uno de los grupos gastronómicos con más trayectoria y reconocimiento de las últimas décadas en la Comunitat Valenciana, ha finalizado el verano saboreando todavía sus últimos reconocimientos logrados. Dos de sus restaurantes, Gran Mercat, en pleno centro de Valencia, y Los Gómez Pobla de Farnals, en el próximo municipio costero, fueron galardonados con un Solete Repsol cada uno en el mes de junio.

Los Soletes constituyen distintivos de la Guía Repsol desde el año 2021, cuando la publicación se propuso premiar a todos aquellos establecimientos gastronómicos que lograran combinar una propuesta de alta calidad con precios asequibles. Se valora muy positivamente que el estilo culinario sea desenfadado, pero arraigado al territorio, y la buena atención. Dentro de la sección de Terrazas, donde se enmarcan los restaurantes de Los Gómez, se premia la calidad del servicio, también cuando se ofrece en el exterior del restaurante.

Los Gómez | Los Gómez

SERRALUNGA

Vamos a hablaros también de Serralunga, aunque abrieron en mayo, para nosotros aquí en onda cero es una novedad porque no habíamos tenido la ocasión todavía de hablar de este nuevo wine bar de Sergio Rozas que convierte L'Eixample en la milla de oro de los amantes del vino.

Seis amigos han abierto el local que siempre soñaron para ir a probar vinos de pequeños productores de España, Italia y Francia. Cuentan actualmente con más de 250 referencias. Lo ubicamos al final de Almirante Cadarso.

El vino manda aquí, pero la oferta gastronómica también promete ser interesante. La idea es que podamos ir por la tarde a tomar una copa de vino o una botella de vino y picar la parte de la carta que es fría, para luego quedarnos a cenar sin que nos tengan que levantar porque hay una reserva. Aparte tienen una zona de mesas donde sí admiten reservas. La carta cuenta por ejemplo con cuatro o cinco platos calientes como la berenjena con salsa de pecorino y guancciale, un lomo bajo muy bien hecho con patatas fritas, embutido de Ontinyent o unas anchoas López con queso de servilleta planchadito”.

Serralunga | Serralunga

SOMOS RARO

Somos Raro también afronta septiembre con novedades pero con la misma alma viajera y esencia valenciana. Ubicado en el número 10 del paseo de la alameda, viene a ofrecernos novedades en septiembre sin renunciar a los clásicos de la casa.

La carta está pensada por una parte para ser disfrutada con las manos con pequeños bocados; mientras que la otra pretende un disfrute más reposado, siempre con elaboraciones propias, producto local de temporada y un punto de atrevimiento. La cocina valenciana es la gran protagonista, reinterpretada desde la mirada personal de sus creadores y atravesada por recuerdos de viajes que inspiran cada plato. Como el montadito de steak tartar, servido sobre una base frita de polenta y con un toque de raifort. Por no hablar de su croqueta carbonara, acompañada de guanciale crujiente y yema curada.

Además, en los últimos meses han hecho nuevas incorporaciones a la carta como la alita César de pollo campero deshuesada o la ensalada de tomates del Perelló con stracciatella (que estará disponible durante todo el mes de septiembre, hasta que finalice la temporada).