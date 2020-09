Más de Uno Valencia 12:30 29/09/2020

En Más de uno Valencia con Begoña Perpiñá hemos conocido toda la actualidad informativa con Eduard Ureña y las previsiones meteorológicas con Alfred Rodríguez, director de Taikometeorologia. Además, el Vicerrector de Cultura y Deporte de la UV nos ha contado las novedades de la exposición 'Coronacrisis y cultura' y el secretario autonómico de FSIECV las reivindicaciones en cuanto a igualdad de condiciones entre los profesores de FP de centros públicos y concertados. Por otro lado, hemos hablado con Carlos García, responsable de prensa de To Good To Go en el Día Internacional de conciencia de la pérdida y el desperdicio de alimentos. También hemos conocido todos los detalles del espectáculo 'Can you feel it' que estará en el Flumen del 2 al 4 de octubre. Un día más, Boro Peiró nos ha acercado toda la actualidad festiva y fallera. ¡Escúchalo!