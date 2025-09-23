María Martínez, psicóloga y escritora; "La felicidad implica serenidad mental"

Kaizen viene de kai [cambio] y zen [amable, fluido, sencillo]; una forma de vida que proporciona tranquilidad y seguridad. Así define este concepto la psicóloga y mental trainer valenciana, María Martínez, autora del libro Vivir en modo Kaizen, que ya ha publicado su 4ª edición.

Camino Kaizen

La teoría del Camino Kaizen lleva a una persona a vivir de forma más simple y sana, avanzando hacia sus objetivos, tanto emocionales como materiales, con naturalidad, sin estrés ni miedo. En la práctica, Martínez ofrece una serie de ejercicios para aplicar este planteamiento en todos los ámbitos de la vida: primero te enseña por qué tu forma de pensar hace que te sientas bloqueado y luego te muestra una nueva manera de percibir, razonar y funcionar para tomar el control de tu existencia.

"En Calma"

Martínez, que es apasionada observadora de la mente humana, asegura en la sección "En Calma" de Más de Uno Valencia que uno de sus retos profesionales y personales es "optimizarla". La escritora nos habla de la utilidad de su libro y, también, sobre la felicidad, un concepto muy ligado al Kaizen.