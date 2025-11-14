La María, cantante: "El disco pone banda sonora a un momento oscuro de nuestra vida"

“Robina” es el último álbum de María Bertomeu, conocida profesionalmente como La María. Ella es de Oliva y, con solo 27 años, lleva años revolucionando el canto tradicional valenciano. Primero con su disco “L’Assumpció” (2023), en el que figuran obras maestras como “Mon Vetlatori”, que la valenciana interpretó en el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, y, ahora, con este último proyecto en el que la música de raíz y la electrónica se dan la mano para crear una experiencia sonora hipnótica y cargada de emoción.

Les albaes de Oliva

En el programa Más de Uno Valencia, la valenciana, que ha revolucionado el canto tradicional valenciano con un folklore actualizado, relata cómo les albaes de Oliva fueron el punto de partida de una música que ya ha traspasado fronteras y que sigue perfeccionando en el Conservatorio Profesional de Música José Manuel Izquierdo de Catarroja, que todavía se recupera de la catástrofe.

Conciertos

La María continúa este fin de semana su gira para presentar su último trabajo, aunque no se olvida de las canciones con las que encontró su vocación musical y que ocupan un lugar especial en su espectáculo. Este viernes 14 de noviembre actuará en el Teatro Principal de Castelló de la Plana a las 19.00 de la tarde y este sábado 15 de noviembre a la misma hora estará en el Auditori Germanies de Manises, entre otras muchas citas que anuncia la cantautora valenciana.