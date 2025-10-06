Luis Rivas (AVA): "Cada euro que inviertes en el espacio se multiplica por siete en beneficios para la Tierra"

Los brackets, los termómetros de oído, las plantas potabilizadoras, la espuma con memoria que recubre los colchones o las telecomunicaciones son solo algunos de los muchos inventos cotidianos que tienen su origen en la exploración espacial. A gran escala, ha supuesto y supone mucho más.

La traducción económica de esta repercusión, según explica el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), Luis Rivas, es que "cada euro que inviertes en el espacio se multiplica por siete en beneficios para la Tierra", aunque el cálculo tiene sus excepciones, puesto que en el caso del programa Apolo cada euro se multiplicó por 20.

En la Semana Mundial del Espacio y en un momento crítico para la industria espacial debido a los recortes de la administración Trump, Rivas reivindica los beneficios de la exploración para el mundo y su reflejo en la vida diaria de las personas.