Luis Caracena (Unidad de Rescate Canina), sobre el accidente de Córdoba: "La clave está en establecer protocolos de colaboración claros"

La provincia de Valencia se ha sumado este lunes al duelo por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Andalucía) y que deja decenas de fallecidos y heridos. "Una magnitud a la que no estás preparado ni acostumbrado", así valora en Más de Uno Valencia Luis Caracena, responsable de la Unidad Canina de Rescate de Castellón, el suceso en el que todavía trabajan los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias.

Protocolos de colaboración y coordinación "claves"

El profesional valenciano, que también participó en las labores de rescate de personas durante la Dana del 29 de octubre, afirma que "ningún recurso único es capaz de dar respuesta a una catástrofe de esta magnitud. La clave está en establecer protocolos de colaboración y coordinación claros".

Protegernos, avisar y socorrer

"Protegernos, avisar y socorrer", son los tres verbos a los que hay que recurrir en cualquier situación de este tipo, según el profesional. Sobre lo que no hacer bajo ningún concepto, Caracena explica que "evitaría hacer algo que haría más daño que no hacer nada".