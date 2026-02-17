Llega el Consultorio de Gana Energía: menos factura, mismo confort

Esta semana en Más de uno Valencia arrancamos el Consultorio de Gana Energía, un espacio pensado para dar consejos útiles y sin tecnicismos con un objetivo claro: entender mejor la factura de la luz y gastar menos sin perder confort en casa. En esta primera entrega contamos con Concha Molina, responsable de comunicación, que nos ayuda a responder algunas de las preguntas más habituales de los oyentes.

Entre las claves para mantener la casa caliente sin disparar el consumo, destaca mantener una temperatura estable —en torno a 19-21 grados— y evitar subidas y bajadas bruscas del termostato. También es importante purgar los radiadores al inicio de la temporada y no cubrirlos ni bloquearlos con muebles, para que el calor se distribuya correctamente.

Otro punto fundamental es el aislamiento: puertas y ventanas mal selladas pueden suponer una pérdida importante de calor, obligando al sistema de calefacción a trabajar más. Pequeños gestos como instalar burletes o revisar cierres pueden marcar la diferencia en la factura.

Sobre el uso de estufas eléctricas o convectores como apoyo, la recomendación general es utilizarlos solo de forma puntual y en estancias concretas, ya que su consumo puede ser elevado si se convierten en solución habitual.

Escucha el podcast para conocer más detalles.