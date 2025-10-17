'Para la libertad' hasta el 19 de octubre en el Teatro Talia

Hemos recibido en los estudios de Onda Cero Valencia a Pablo Sevilla, Eva Rubio y Juan de Vera los protagonistas de 'Para la libertad' una obra con los poemas de Miguel Hernández y las canciones de Serrat que recrea, sobre la escena, la vida y la obra del poeta. Un espectáculo global que aúna el más selecto teatro textual con la interpretación en vivo de las canciones de ese disco histórico: Las nanas de la cebolla, La elegía a Ramón Sijé, Llegó con tres heridas o El niño yuntero, entre otras.

Con el apoyo y la asesoría del propio Joan Manuel Serrat, Okapi Producciones Teatrales presenta esta obra que conseguirá emocionar al espectador llevándole a un viaje apasionante por la cultura y la historia de nuestro siglo XX, en el que un grupo de actores y músicos recrearán la vida del poeta con la belleza de su lenguaje y la maestría de la música del maestro Serrat, el genio que ha puesto la banda sonora de nuestras vidas a varias generaciones de España y las Américas. Y con la dirección musical de Daniel Molina.