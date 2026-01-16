Lara Aragón (hija de Gaby): "Nosotros éramos fans de nuestro propio padre"

El año empieza cargado de magia y nostalgia con el espectáculo "Los Payasos de la Tele" de los Hermanos Aragón, que continuará abierto hasta el 1 de febrero junto al Centro Comercial MN4 de Alfafar para emocionar a grandes y pequeños.

Son los hijos de Gaby y los sobrinos de Fofó y Miliki los que siguen el legado de estas míticas figuras mediante un espectáculo cargado de humor, música y muchas sorpresas, fieles al espíritu del show televisivo.

Lara Aragón

Uno de estos descendientes, Lara Aragón, hija de Gaby, cuenta este viernes en Más de Uno Valencia, cómo este espectáculo consigue unir a decenas de miembros de una misma familia al son de canciones como "La Gallina Turuleca", "Hola Don Pepito, Hola Don José" o "Susanita", entre muchos otros clásicos.

Aragón explica que "más que un homenaje, “Los Payasos de la Tele” es un show participativo, donde el público se convierte en protagonista, compartiendo risas, emociones y recuerdos".