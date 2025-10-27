"Lágrimas de barro", un relato cronológico de la DANA desde el interior de la tragedia

Carmen Amoraga y Maxi Roldán vivieron la DANA en primera persona, ahora lo cuentan desde el corazón de la tragedia. Ambos comunicadores y escritores, de Picanya y Paiporta, respectivamente, presentan en el primer aniversario de la riada "Lágrimas de barro", un conjunto de más de un centenar de testimonios, algunos anónimos y extraoficiales, para transmitir el relato de lo ocurrido en l'Horta Sud "para que no quede en el olvido".

Según explican sus autores en el programa Más de Uno Valencia, se trata de un libro que "pone orden en el desorden con una narración cronológica de cada minuto de ese martes, pero también de los días anteriores y de los ocho meses que vinieron después".

"Las historias personales y anónimas se intercalan con la crónica de la inoperancia de las instituciones valencianas, al tiempo que se hace un canto a los voluntarios y héroes anónimos, ahora con nombre y apellidos, cada uno con su historia y su tragedia personal", explican los autores, también testigos y víctimas de la catástrofe.