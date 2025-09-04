Júlia, la "voz" de Librería Paulinas, el último comercio histórico de la Plaza de la Reina

Júlia Gómez, lleva décadas --desde que era adolescente-- ejerciendo su vocación religiosa a través de los libros. Concretamente lleva 33 años en el número 2 de la Plaza de la Reina de València al frente de la Librería Paulinas, el último comercio histórico del epicentro de la capital.

La Plaza

Es por ese último motivo que este jueves Gómez, miembro de Paulinas y coordinadora de esta red de librerías en España, es protagonista del primer capítulo de "La Plaza", el espacio de Más de Uno Valencia que cada semana descubre una historia personal desde un mismo lugar: la Plaza de la Reina.

Esta alavesa de nacimiento y valenciana adoptiva cuenta cómo ha cambiado la plaza en la que ha "vivido" gran parte de su vida y cómo es resistir al cierre de persianas constante por parte de sus vecinos.