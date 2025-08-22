Josep Nadal (Pep de la Tona): "Hay más individualismo, ya no hay tantos grupos como antes"

Pep de la Tona es el nuevo reto que estrenó el pasado 2024 el cantante Josep Nadal, exvocalista de la Gossa Sorda, y la herencia familiar de un padre que llevaba este nombre y que compartían con el de un conocido bandolero de la zona.

"El Temps de la Calor"

"Mes Bonica que la Lluna", "Dies de Cirera i Alegria" y "Caminem la Nit", son algunas de las canciones que construyen el disco "El Temps de la Calor", con el que el nuevo grupo que encabeza el natural de Pego homenajea a sus orígenes.

Escena valenciana

Nadal, además, reflexiona en Más de Uno Valencia sobre la escena actual valenciana: "Hay más individualismo, ya no hay tantos grupos como antes".