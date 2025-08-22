Música

Josep Nadal (Pep de la Tona): "Hay más individualismo, ya no hay tantos grupos como antes"

Josep Nadal, voz de Pep de la Tona y excantante de la Gossa Sorda, repasa en Más de Uno Valencia su último disco "El temps de la Calor" y reflexiona sobre el "cambio" en la escena musical valenciana actual

ondacero.es

Valencia |

Pep de la Tona es el nuevo reto que estrenó el pasado 2024 el cantante Josep Nadal, exvocalista de la Gossa Sorda, y la herencia familiar de un padre que llevaba este nombre y que compartían con el de un conocido bandolero de la zona.

"El Temps de la Calor"

"Mes Bonica que la Lluna", "Dies de Cirera i Alegria" y "Caminem la Nit", son algunas de las canciones que construyen el disco "El Temps de la Calor", con el que el nuevo grupo que encabeza el natural de Pego homenajea a sus orígenes.

Escena valenciana

Nadal, además, reflexiona en Más de Uno Valencia sobre la escena actual valenciana: "Hay más individualismo, ya no hay tantos grupos como antes".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer