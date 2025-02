José Gómez: "Alegría porque hemos encontrado buena gente que nos ha ayudado, pero también tristeza por la situación de muchas zonas afectadas"

José Gómez, gerente de Muebles La Fábrica, Loli Díaz, directora comercial, y Juan Martín, voluntario que ha sido contratado por la empresa, nos cuentan cómo les afectó la Dana y lo que ha ocurrido hasta la fecha.

El pasado 29 de octubre el agua llegó hasta los dos metros y 20 centímetros de altura dentro del almacén de Muebles La Fábrica, en Quart de Poblet. Sus 2.400 metros cuadrados estaban repletos de material para entregar que quedó inservible. A los graves destrozos en la nave industrial, con la oficina arrasada, se sumó la pérdida de maquinaria, carros elevadores, montacargas y su flota de vehículos. “Afortunadamente, enviamos a casa a los empleados antes de que llegara el agua y las pérdidas fueron solo materiales. Somos afortunados y sabemos lo dura que ha sido la dana. Por eso en cuanto nos recuperamos hemos estado ayudando y apoyando a los damnificados que han acudido a comprarnos muebles con urgencia y grandes necesidades. Desde el primer día les hemos aplicado precios especiales, además de servicios gratuitos, y seguiremos haciéndolo mientras haga falta”. Así lo explica Loli Díaz, directora de Muebles la Fábrica Valencia.

"Nos hemos podido recuperar en tiempo récord. En ese momento recibimos una solidaridad y ayuda imprescindible para recuperarnos: de empleados, proveedores, amigos y también voluntarios. Queremos devolver ese apoyo que recibimos. Vino gente a ayudar de sol a sol. Lógicamente la mayoría de apoyo popular se desplazó a las poblaciones, pero también aquí al polígono vino gente a echar una mano. De hecho, a los dos voluntarios que más tiempo nos acompañaron los contratamos y se han quedado como empleados. Es una solidaridad de ida y vuelta."

La Fábrica trabaja a pleno rendimiento para responder, sobre todo, al volumen de encargos recibidos de las zonas castigadas por la dana. Lo ha conseguido tras la limpieza de la nave y unas obras de urgencia, con maquinaria y dos nuevas furgonetas de reparto. Pero, además, con dos empleados que se han sumado al equipo tras llegar como voluntarios. Uno de ellos es Juan Martín: un vecino de Valencia de 47 años, que estaba en el paro y lo explica así: “Me contaron que en la radio habían explicado los de Muebles La Fábrica su caso. Yo llevaba días ayudando en diferentes pueblos y a veces me dolía no poder ser más útil. Por eso vine aquí y vi el desastre: como si hubiera pasado un río por dentro. Pero también vi ilusión, me recibieron con mucho agradecimiento y me integraron. Y aquí el trabajo cada día sí se notaba, nos acercaba al objetivo de volver a arrancar. Estuve tres semanas ayudando y entonces, cuando se puso en marcha de nuevo el almacén, me ofrecieron contratarme.”