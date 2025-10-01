Innovación y diseño con sello valenciano en la Feria Hábitat Valencia y Textilhogar

Desde el martes y hasta este jueves 2 de octubreFeria Valencia vuelve a convertirse en la "casa" de las casas con una nueva edición de la Feria Hábitat Valencia y Textilhogar 2025 que cuentan con más de mil firmas y marcas expositoras procedentes de 21 países y una superficie expositiva que rebasa los 96.000 metros cuadrados.

Belnou

En esos ocho pabellones al completo de Feria Valencia destaca el protagonismo y la fortaleza de la industria valenciana textil y del mueble. Una presencia e innovación constante que podría definir a Belnou. La empresa, el legado de varias generaciones de una misma familia, es referente en el sector del descanso y, tal y como explica José Bodí, jefe de ventas, en "Materia Prima", sigue establecida en el mismo punto en el que nació: Albaida.

Teulat

Teulat nació en Sollana hace solo 6 años y, tal y como explica su CEO, Eric Cambres, defienden un estilo mediterráneo mediante diseños propios 100 % valencianos.

Vical

Vical se encuentra en l'Olleria y es referente en el diseño de alta gama. Desde la madera natural, los mármoles, la piedra o el lino, hasta los elementos más brillantes y llamativos, los diseños de la marca llegan a múltiples destinos internacionales, según explica directora de Marketing de la marca, Patricia Boluda.

Dugar Home

En Alginet se encuentra Dugar Home, una marca valenciana importadora de mobiliario y fabricante "a la carta" de camas y cabezales tapizados. La madera maciza de acacia, las sillas tapizadas en tonos crudos y las rafias son, para María José Duart (Dugar Home), los "imprescindibles" de la firma en esta edición de Hábitat Valencia.