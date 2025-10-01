Materia Prima

Innovación y diseño con sello valenciano en la Feria Hábitat Valencia y Textilhogar

Mobiliario de diseño, decoración de alta cama o mueble comercial; la "Materia Prima" valenciana textil y del mueble saca a relucir todo su potencial en Feria Valencia

ondacero.es

Valencia |

Desde el martes y hasta este jueves 2 de octubreFeria Valencia vuelve a convertirse en la "casa" de las casas con una nueva edición de la Feria Hábitat Valencia y Textilhogar 2025 que cuentan con más de mil firmas y marcas expositoras procedentes de 21 países y una superficie expositiva que rebasa los 96.000 metros cuadrados.

Belnou

En esos ocho pabellones al completo de Feria Valencia destaca el protagonismo y la fortaleza de la industria valenciana textil y del mueble. Una presencia e innovación constante que podría definir a Belnou. La empresa, el legado de varias generaciones de una misma familia, es referente en el sector del descanso y, tal y como explica José Bodí, jefe de ventas, en "Materia Prima", sigue establecida en el mismo punto en el que nació: Albaida.

Teulat

Teulat nació en Sollana hace solo 6 años y, tal y como explica su CEO, Eric Cambres, defienden un estilo mediterráneo mediante diseños propios 100 % valencianos.

Vical

Vical se encuentra en l'Olleria y es referente en el diseño de alta gama. Desde la madera natural, los mármoles, la piedra o el lino, hasta los elementos más brillantes y llamativos, los diseños de la marca llegan a múltiples destinos internacionales, según explica directora de Marketing de la marca, Patricia Boluda.

Dugar Home

En Alginet se encuentra Dugar Home, una marca valenciana importadora de mobiliario y fabricante "a la carta" de camas y cabezales tapizados. La madera maciza de acacia, las sillas tapizadas en tonos crudos y las rafias son, para María José Duart (Dugar Home), los "imprescindibles" de la firma en esta edición de Hábitat Valencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer