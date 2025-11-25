Inma Cerdà, víctima de violencia de género; "Hasta que no denuncié no vivía"

Este martes miles de personas saldrán a las calles de Valencia para volver a clamar contra una de las lacras que sigue manteniendo la sociedad actual: la violencia de género. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de esta violencia y las supervivientes ponen el foco en la misma cuestión: la importancia de denunciar.

El caso de Inma

Es el caso de Inma Cerdà. Ella sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su exmarido durante 15 años, hasta que lo denunció en 2016. Tal y como relata en Más de Uno Valencia, tuvo que huir al interior de Castellón debido al miedo que le infundía su agresor. Asegura que hasta que no denunció "no vivía".

Dana

Este 2025 las organizaciones valencianas dedicadas a esta lucha ponen el foco en la violencia de género vicaria y en la zona cero de la DANA. Respecto a esta última cuestión, Virginia Sanchis, vicepresidenta de Alanna, afirma que el 60 % de las mujeres amparadas por el sistema VioGén de la provincia de Valencia se encontraban en los municipios afectados, por lo que piden una mayor prevención y protección frente a nuevas situaciones similares.