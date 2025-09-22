Los indicios "más claros" de vida en Marte: el último descubrimiento de la NASA

A principios de septiembre, la NASA confirmó haber encontrado los indicios "más claros" de antigua vida microbiana en Marte. Se trata de una muestra mineral obtenida por el rover Perseverance, un robot de la agencia espacial estadounidense diseñado para explorar el planeta rojo, que revela en una roca, bautizada como "Cheyava Falls", posibles evidencias de vida ya extinta.

Aunque habrá que esperar años para que las muestras lleguen a la Tierra para ser analizadas y confirmar el descubrimiento, ya que puede tratarse de una muestra no biológica, la noticia podría suponer ya un antes y un después en el sector de la investigación de vida exterior.

"Pasaporte al Universo"

En una nueva edición de "Pasaporte al Universo" en Más de Uno Valencia, Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía, analiza el hallazgo y nos habla de Marte, uno de los planetas más viables para una posible, aunque muy lejana, terraformación.