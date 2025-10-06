Iberflora 2025 desvela su programa: innovación, formación y networking

Feria Valencia acogerá, del 14 al 16 de octubre, la 54ª edición de Iberflora, la feria internacional de planta y flor, jardinería paisajismo, tecnología y bricojardín. El evento de referencia llegará con un programa que combina innovación, formación y experiencias diseñadas "para aportar conocimiento, generar negocio y anticipar tendencias a los profesionales del sector verde", según ha informado la organización en un comunicado.

El programa incluirá varios espacios nuevos, como Food&Contract, Horizonte Limón o la Green Avenue y mantendrá los ya consolidados Universo Floral, los Premios Iberflora Innovación, Mediterranean Break o las jornadas técnicas.

La sostenibilidad y la digitalización serán protagonistas en los Premios Iberflora Innovación. Nada más entrar, en el distribuidor de acceso, los visitantes podrán recorrer una exposición gráfica que reúne todas las candidaturas de los premios en las categorías de planta y flor, cuidado vegetal, equipamiento de jardín, tecnología y soluciones sostenibles.

Entre las novedades de los Premios Iberflora Innovación 2025 destacan sustratos para cubiertas verdes, un contenedor impermeable para ramos o un sistema para revegetación de superficies capaz de incorporar a las ciudades soluciones basadas en la naturaleza. "Estas innovaciones reflejan la apuesta del sector por la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación", han apuntado las mismas fuentes. Los productos se podrán ver también en los stands de los expositores candidatos.

El Pabellón 4 (nivel 3) volverá a convertirse en el escenario del arte floral. Demostraciones, pasarelas y espectáculos reunirán a figuras de referencia como el ganador a Mejor Artesano Florista Samuel Flores, a la Acadèmia Valenciana d'Art Floral, a Carlos Ríos o al Grupo de Formación Interflora, que harán un show floral orientado a la sostenibilidad.

El miércoles día 15, Jesús Roselló hablará sobre Neuroventas de género para vender más y por la tarde tendrá lugar un desfile de Ramos de Novia. El jueves, el colectivo El Arte de la Flor y su Gente clausurará el espacio con un espectáculo coral.