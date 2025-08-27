Gastronomía

De la huerta valenciana a la cocina de Daviz Muñoz: la historia de Arat Natura

El proyecto de agricultura ecológica, asentado en Albal y Catarroja, nació hace 10 años tras un cambio de rumbo en la vida de Asier y una cena familiar

ondacero.es

Valencia |

Arat Natura es una empresa valenciana cuyos fundadores, hace 12 años, tenían muy claro que querían dedicarse a algo relacionado con la huerta. Este deseo se hizo realidad tras un cambio de rumbo en la vida laboral de Asier y una cena familiar, tal y como explica él mismo en Más de Uno Valencia.

Las "mini" mazorcas de Daviz Muñoz

La empresa, que fundamentalmente se dedica a la comercialización de setas silvestres, setas de cultivo ecológico y productos de la huerta, ya cuenta con clientes de la talla del cocinero Daviz Muñoz, en cuyos restaurantes puede disfrutarse, entre otras cosas, de las "mini" mazorcas de Arat Natura.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer