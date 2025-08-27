De la huerta valenciana a la cocina de Daviz Muñoz: la historia de Arat Natura

Arat Natura es una empresa valenciana cuyos fundadores, hace 12 años, tenían muy claro que querían dedicarse a algo relacionado con la huerta. Este deseo se hizo realidad tras un cambio de rumbo en la vida laboral de Asier y una cena familiar, tal y como explica él mismo en Más de Uno Valencia.

Las "mini" mazorcas de Daviz Muñoz

La empresa, que fundamentalmente se dedica a la comercialización de setas silvestres, setas de cultivo ecológico y productos de la huerta, ya cuenta con clientes de la talla del cocinero Daviz Muñoz, en cuyos restaurantes puede disfrutarse, entre otras cosas, de las "mini" mazorcas de Arat Natura.