Gastronomía

Hiro, el templo gastronómico japonés-mediterráneo que marca tendencia en Valencia

Barra japonesa, cocina abierta y un ambiente elegante pensado para una experiencia gastronómica inmersiva

ondacero.es

Valencia |

Hiro se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del panorama gastronómico valenciano. Situado en pleno centro de la ciudad, este restaurante ofrece una propuesta de alta cocina japonesa con alma mediterránea, donde tradición, innovación y producto se combinan para crear una experiencia única.

Japón y València en un mismo plato

Bajo la dirección del chef Andrés Pereda, con amplia experiencia en templos gastronómicos como Kabuki y Komori, y la elegancia en sala de Hiromi Okura, Hiro es una declaración de intenciones: máximo respeto por la técnica japonesa y una apuesta decidida por ingredientes de temporada del Mediterráneo.

Hiro
Hiro | Onda Cero Valencia
Sake Hiro
Sake Hiro | Onda Cero Valencia

El espacio

El espacio refleja ese mismo espíritu: una barra japonesa de ocho asientos frente a cocina abierta, perfecta para ver en directo la precisión y el arte culinario, y un salón sobrio y elegante que invita a disfrutar sin prisas, tal y como explica Pereda en Más de Uno Valencia.

Andrés Pereda
Andrés Pereda | Onda Cero Valencia
