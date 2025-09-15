Germán Amargós, un saxofonista en ruta por los 542 pueblos de la Comunitat Valenciana

Germán Amargós es el nombre que hay detrás del reto viral con el que el natural de Benicull del Xúquer (Ribera Baixa) pretende tocar una canción en cada municipio de la Comunitat Valenciana. Tous, Santa María, Corbera, Benimuslem, Bellreguard o Massamagrell son las últimas paradas del reto que ya ha cumplido en 50 de las 542 poblaciones con las que cuenta la región. Canciones que "piensa entre pueblo y pueblo" y que, de este modo, le van marcando el camino.

Germán Amargós, durante su reto viral en Puçol. | Onda Cero Valencia

¿Quién es Germán Amargós?

La historia de Amargós no se entiende sin música. De hecho, su unión a este arte debe buscarse antes incluso de su nacimiento. Tal y como explica este lunes en Más de Uno Valencia, su "iaio", que fue su primer profesor, fue bajista y compositor del himno de Benicull y quien le inculcó la música como estilo de vida. Con solo seis años empezó sus estudios musicales y desde entonces no ha parado de formarse en lo que más le gusta.

Germán Amargós | Onda Cero Valencia.

Desde 2023 recorre los mejores festivales nacionales e internacionales junto al DJ Fercho Energy y en 2025 creó su propia academia de saxo en línea, donde imparte clases a alumnos de todas las nacionalidades y rincones del planeta. El repaso a su vida profesional, cargada de premios e, incluso, la publicación de un libro, no se entiende sin todo lo aprendido en las orquestas, xarangas y bandas, de las que ha formado y forma parte.

Germán Amargós en el Festival de Les Arts. | Onda Cero Valencia

Germán Amargós, en un centro educativo. | Onda Cero Valencia

"Doble" reto para Germán

Germán Amargós nos cuenta este lunes el por qué del reto viral y su viaje por más de 50 municipios y en Más de Uno Valencia le proponemos a Amargós el reto de versionar en directo canciones elegidas por los oyentes. ¿Lo aceptará?