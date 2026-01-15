Franky Viudez, tatuador de Albal, impulsa la primera liga de tatuadores de España y del mundo

El tatuador de Albal Franky Viudez, fundador de Prometheus Tattoo, ha dado un paso histórico en el sector del tatuaje al crear la primera liga competitiva de tatuadores de España y del mundo.

Top 10 Tatto Spain League

Tal y como explica el propio Viudez en Más de Uno Valencia, la iniciativa, que llevará por nombre Top 10 Tattoo Spain League, reunirá —al menos en esta primera edición— exclusivamente a tatuadores españoles. La competición se desarrollará a lo largo de ocho meses y contará con la participación de entre 25 y 30 profesionales del tatuaje procedentes de distintos puntos del país.

¿Cómo funcionará?

Cada mes, los participantes enviarán sus mejores trabajos, que serán evaluados mediante un sistema de votación mixto en el que participarán los seguidores de la cuenta oficial en Instagram, los propios tatuadores que forman parte de la liga y el equipo organizador.

La idea ha despertado un gran interés desde que se dio a conocer dentro del sector, contando ya con el apoyo de algunos de los mejores tatuadores del panorama nacional, así como de numerosos amantes de este arte. A través de las votaciones se irá configurando la clasificación general, de la que finalmente se conocerán los tres mejores tatuadores de la liga.