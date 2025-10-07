Fiebre por el Imserso: este año con menos plazas y más novedades

La comercialización viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 arrancó este lunes con la imagen que se repite año tras año: largas colas en las agencias de viajes para ser los primeros en elegir.

Este año la carrera es un poco más exigente: de las cerca de 887.000 plazas ofertadas a nivel nacional en la temporada pasada, este año apenas superan las 879.000. Además, como destino turístico la Comunitat Valenciana contará con unas 150.000 según la patronal hotelera HOSBEC, frente a las más de 200.000 plazas con las que ha contado en años anteriores.

Se trata de una temporada marcada por las novedades en relación con las personas con pensiones más reducidas y el acceso de las mascotas.