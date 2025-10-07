Turismo

Fiebre por el Imserso: este año con menos plazas y más novedades

Este lunes arrancó la comercialización de viajes del programa turístico con largas colas en las agencias de viajes de la capital

ondacero.es

Valencia |

La comercialización viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 arrancó este lunes con la imagen que se repite año tras año: largas colas en las agencias de viajes para ser los primeros en elegir.

Este año la carrera es un poco más exigente: de las cerca de 887.000 plazas ofertadas a nivel nacional en la temporada pasada, este año apenas superan las 879.000. Además, como destino turístico la Comunitat Valenciana contará con unas 150.000 según la patronal hotelera HOSBEC, frente a las más de 200.000 plazas con las que ha contado en años anteriores.

Se trata de una temporada marcada por las novedades en relación con las personas con pensiones más reducidas y el acceso de las mascotas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer