Fernando Móner: “Lo más preocupante va a ser a partir de ahora si el Gobierno no toma medidas”

El próximo domingo 31 de octubre cambiaremos la hora para adecuarla al horario de invierno, de manera que a las tres de la madrugada se retrasarán los relojes y volverán a ser las dos. Esto se traduce en que, con el próximo cambio horario, las horas que pasemos en casa requerirán de más luz artificial, es decir: anochecerá antes, por lo que tendremos que encender las luces de casa también antes y consumiremos más luz por las tardes.

De esta forma, las familias podrían ver incrementada su tarifa durante estos meses de invierno, ya que hay que recordar que con la nueva factura eléctrica uno de los tramos más caros es el comprendido entre las 18h y las 22h, momento en el que se vuelve a casa después de la jornada laboral y escolar. Por ello, desde AVACU vuelven a solicitar al Gobierno una ampliación de las horas que abarcan el tramo valle en la tarifa eléctrica.

AVACU nos recuerda algunos hábitos de consumo responsable que podrían ayudar a ahorrar en nuestra factura de la luz:

- Revisar nuestra factura de electricidad y ver qué potencia tenemos contratada y qué necesitamos, ya que podríamos estar pagando por una potencia superior al uso que realmente hacemos en nuestro día a día. También es importante revisar la oferta de precios del consumo y comprobar si se adapta a nuestras necesidades.

- Si nos encontramos en el mercado regulado (acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), es importante que conozcamos y tengamos claros los diferentes tramos horarios e intentar, en la medida de lo posible, adaptar nuestros hábitos a las horas de luz más baratas.

- Intentar, asimismo, no simultanear los consumos de diferentes aparatos o electrodomésticos, por ejemplo, no poner el horno y la lavadora al mismo tiempo, ya que podríamos exceder la potencia contratada y, al final, estaríamos pagando más por la electricidad.

- Procurar utilizar los electrodomésticos que más consumen, y siempre que sea posible, en los tramos valle o llano, como es el caso e la plancha o el lavavajillas, por ejemplo, ya que son de los que más gasto tienen. A este respecto, a través de la web o de la aplicación de la Red Eléctrica Española (https://www.esios.ree.es/es/pvpc) podemos consultar el precio de la energía, para conocer cuáles serán los horarios más baratos del día siguiente.

- Apagar las luces y los radiadores de habitaciones en las que no estemos y apagar completamente los equipos cuando no los utilicemos, reduciendo el uso del "modo reposo" o "stand by" de muchos de ellos.

- Otros consejos de ahorro de luz, como desenchufar cargadores cuando no estemos cargando móviles, tabletas, ordenadores..., cambiar las bombillas tradicionales por las de bajo consumo, adecuar la temperatura de la calefacción, etc.