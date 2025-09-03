Música

La fábrica valenciana detrás del bombo de Manolo ‘El del Bombo’ y el cajón flamenco

Más de Uno Valencia estrena "Materia Prima" descubriendo qué y quién hay detrás de los tambores que marcan el ritmo de nuestras celebraciones

Valencia |

Más de Uno Valencia estrena "Materia Prima", el nuevo espacio para descubrir cada miércoles cómo y quién hace posible en nuestro territorio los productos, servicios, espectáculos o proyectos que, entre otros, construyen nuestra sociedad.

En este primer capítulo conocemos a Pepe González, fundador de NP Drums, una empresa de Manises dedicada a la fabricación de instrumentos y especializada en la creación del Tambor Sayón, que marca el ritmo en los pasos de Semana Santa.

Entre otros hitos, la marca es la autora de varios bombos de Manolo "El del Bombo" y es la pionera en comercialización de cajones flamencos en España. Desde hace 30 años, González se ha dedicado, y ahora lo hace su hijo, a crear la base de la banda sonora de las Fallas, Hogueras, Moros y Cristianos, Feria de Abril, El Rocío y San Fermines.

Pepe González (NP Drums)
Pepe González (NP Drums) | Onda Cero Valencia
