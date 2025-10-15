¿Existe el "auténtico" puchero valenciano?

Igual que sucede con el cambio de armario, con la llegada del frío también se producen cambios importantes en la cocina, dándole el papel protagonista a la cuchara con platos tan fundamentales como el puchero.

Este miércoles el espacio de gastronomía ofrece una serie de ideas para preparar este plato tan emblemático de valencia y otro que, aunque no corresponde al territorio, llega a muchos restaurantes de Valencia después del puente del 12 de octubre para quedarse todo el invierno: el cocido madrileño.