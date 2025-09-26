Música

El exilio de los artistas a "La Gran Ciudad", el reflejo de la nueva canción de Juan Belda

El cantautor valenciano -guitarrista de Hey Kid o Ciudad Jara y compositor de Hombres G o David Bisbal- publica este viernes "La Gran Ciudad", su último single en solitario

ondacero.es

Valencia |

Guitarra de Ciudad Jara o Marwán, productor de Hombres G, compositor de Ana Guerra o David Bisbal, el recorrido del cantautor y guitarrista valenciano Juan Belda es infinito a través de grandes nombres y multitud de países, aunque desde hace unos años está marcando su propio camino.

"La Gran Ciudad"

Este viernes el artista publica "La Gran Ciudad", una canción que habla del exilio emprendido por tantos músicos como él desde sus raíces a la cuna de la industria: Madrid. No obstante, Belda explica en el programa Más de Uno Valencia que para él el éxito musical no se encuentra en los grandes escenarios frente a miles de personas, sino en poder vivir de su pasión -la música-, como es su caso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer