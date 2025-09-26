El exilio de los artistas a "La Gran Ciudad", el reflejo de la nueva canción de Juan Belda

Guitarra de Ciudad Jara o Marwán, productor de Hombres G, compositor de Ana Guerra o David Bisbal, el recorrido del cantautor y guitarrista valenciano Juan Belda es infinito a través de grandes nombres y multitud de países, aunque desde hace unos años está marcando su propio camino.

"La Gran Ciudad"

Este viernes el artista publica "La Gran Ciudad", una canción que habla del exilio emprendido por tantos músicos como él desde sus raíces a la cuna de la industria: Madrid. No obstante, Belda explica en el programa Más de Uno Valencia que para él el éxito musical no se encuentra en los grandes escenarios frente a miles de personas, sino en poder vivir de su pasión -la música-, como es su caso.