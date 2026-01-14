Gastronomía

"Esmorzaret valencià", la guía definitiva para disfrutar de esta tradición

Joan Ruiz estrena nuevo libro en el que reúne decenas de las recetas más icónicas, y también innovadoras, de una de las culturas gastronómicas más importantes del territorio

ondacero.es

Valencia |

La gastronomía se puede disfrutar de muchas muchas formas, también escribiéndola. Así es como Joan Ruiz ha proclamado su amor por los almuerzos, concretamente, por los valencianos. "Esmorzaret Valencià", es el título de su nuevo libro, que más que un recetario, es una invitación a recorrer los bares de barrio y los locales más icónicos de Valencia.

Según explica Ruiz en Más de Uno Valencia, en el libro encontraremos desde clásicos como la brascada, el almussafes o el chivito, hasta combinaciones sorprendentes que "solo podían nacer en la terreta", como el mítico Superbombón del Kiosko La Pérgola.

Joan Ruiz
Joan Ruiz | Onda Cero Valencia
