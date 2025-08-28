Eric Igual (Llíria), leyenda del ciclismo en pista con 18 años

Eric Igual sigue en una nube y su pueblo, Llíria, también. El joven vecino de la localidad de 18 años se ha convertido en la referencia mundialdel ciclismo en pista tras proclamarse el pasado 24 de agostobicampeón de los Campeonatos del Mundo de Apeldoorm (Países Bajos).

Dos oros

El valenciano se alzó con dos oros en las pruebas de mayor exigencia, puntuación y Madison, cumpliendo un sueño que lleva desde los cuatro años persiguiendo.

Igual explica en Más de Uno Valencia cómo fue el momento del triunfo y cómo se prepara ya para cumplir otro de sus sueños: llegar a los Juegos Olímpicos.