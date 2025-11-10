Encélado: el candidato número uno a albergar vida extraterrestre

Si hay un lugar en el espacio donde actualmente sea más probable hallar vida extraterrestre ese punto es Encélado. Se trata de un pequeño satélite de Saturno, de aproximadamente 500 kilómetros de diámetro, que está en el punto de mira de los astrobiólogos desde el 2005, cuando una sonda de la ESA y la NASA descubrió que del Polo Sur de la luna helada surgían unos enormes géiseres.

Reciente descubrimiento

Más tarde se reveló que contaba con un profundo océano subterráneo y, recientemente, han sido descubiertas moléculas orgánicas complejas que brotan hacia el exterior y que lo han convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial.

"Pasaporte al Universo"

Este lunes en "Pasaporte al Universo" Más de Uno Valencia analiza de la mano de Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), qué se ha descubierto exactamente y por qué estos nuevos conocimientos sitúan a Encélado en el primer puesto de los lugares en el espacio con más probabilidades de albergar vida extraterrestre. Catalá, además, nos habla de las auroras boreales que se podrán observar a partir de mañana desde nuestro territorio.