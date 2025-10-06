Una empresa valenciana utiliza la ciencia para multiplicar por cinco los resultados que cuidan y transforman la piel

Cada día nos preocupamos más por el cuidado de nuestra piel. En este sentido, con el objetivo de encontrar la máxima eficacia, los Laboratorios Sesderma han conseguido combinar ciencia, tecnología y eficacia probada. A través de 'The Power of 5', tres sérums capaces de dar respuesta a las principales necesidades del rostro: luminosidad, antiedad e hidratación. Con cinco tipos de vitamina C, cinco tipos de retinoides y cinco formas de ácido hialurónico, cada fórmula multiplica la eficacia de sus activos, ofreciendo resultados visibles desde las primeras aplicaciones y beneficios duraderos.

Los tres protagonistas de The Power of 5

RETI AGE 5. Un sérum antiarrugas formulado con cinco retinoides de última generación —Retinol, Retinal, Retinil, HP Retinoato y Retinoil hialuronato— encapsulados en liposomas. Además, su fórmula se completa con péptidos miméticos, ácido hialurónico y ceramidas. Actúa en distintas capas de la piel reducir arrugas, líneas de expresión y pérdida de elasticidad.

HIDRADERM HYAL 5. Hidratación en todos los niveles de la piel. Su fórmula combina cinco tipos de ácido hialurónico de diferente peso molecular junto con niacinamida y ceramidas. Aporta un efecto relleno inmediato y duradero, además de reforzar la barrera cutánea.

C-VIT 5. Luminosidad intensiva con cinco formas estabilizadas de vitamina C encapsuladas en liposomas. Además, incluye otros importantes activos antienvejecimiento como el complejo tensor inmediato, el ácido hialurónico, los proteoglicanos, y la centella asiática.

Tecnología Nanotech: el secreto de la eficacia

El éxito de The Power of 5 reside en la exclusiva tecnología Nanotech de Sesderma, que encapsula los activos en liposomas para garantizar su máxima penetración y eficacia con la mejor tolerancia cutánea. “Conseguimos que los ingredientes lleguen justo donde la piel los necesita, con resultados visibles y duraderos”, explica el Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Sesderma. “Incluso activos tradicionalmente irritantes, como los retinoides, son bien tolerados gracias a este sistema de liberación controlada. Es un avance que nos permite ofrecer cosmética realmente eficaz y segura para todo tipo de pieles.”, destaca el fundador.