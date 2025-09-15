Sociedad

Emilia Nácher, activista valenciana; "He dejado mi trabajo para ayudar a Gaza"

La enfermera, secuestrada en 2018 en aguas internacionales y encerrada en una cárcel de Israel, protagoniza este jueves "La Plaza"

ondacero.es

Valencia |

Emilia Nácher lleva media vida dedicada a los demás. Primero desde su profesión, la enfermería, y también desde su afición, el yoga, compartiendo este último con personas vulnerables, como las residentes de las cárceles de València. Más tarde como presidenta de Ananda Maitreya, que ayuda a mujeres sin techo y, sobre todo ahora, como miembro de la plataforma Global Movement to Gaza, cuya flotilla ha sido atacada en dos ocasiones esta misma semana.

Emilia Nácher en "La Plaza"

Nácher protagoniza un nuevo capítulo de la sección semanal "La Plaza", desde la Plaza de la Reina relatando el horror de la población palestina y el secuestro que sufrió en primera persona en el 2018, cuando fue encerrada en una cárcel de Israel durante más de una semana.

