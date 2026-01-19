Eladio Carrión conquista el Roig Arena con una noche de trap puro y una puesta en escena arrolladora

Eladio Carrión ha reafirmado este jueves en el Roig Arena de Valencia su posición como uno de los grandes referentes del trap en español. Ante cerca de 10.000 asistentes entregados, el artista puertorriqueño desplegó todo el músculo de su “Don KBRN Tour”, un show que combinó energía, contundencia sonora y una impactante puesta en escena.

El concierto arrancó con fuerza desde el primer minuto. ‘Invencible’ y ‘Ohtani’ fueron los temas elegidos para abrir la noche, dejando claro que el público estaba ante un directo sin concesiones. A lo largo del setlist, Carrión mostró su versatilidad artística y su dominio absoluto del escenario. Durante ‘Vetements’, el cantante bajó y subió del escenario, acercándose a sus fans, mientras que el fuego real iluminó el recinto en temas como ‘Him’ y la muy coreada ‘Si la calle llama’. La pirotecnia tomó el protagonismo en ‘Thunder y Lightning’, elevando aún más la intensidad del espectáculo.

Eladio Carrión | Roig Arena

Eladio supo alternar momentos de pura adrenalina con otros más íntimos. Uno de los instantes más especiales llegó cuando se sentó en el downstage para interpretar ‘Paz Mental’, creando una conexión directa y emocional con el público, que acompañó cada verso en silencio respetuoso y aplausos.

La segunda parte del show fue una sucesión de auténticos himnos. Desde la elegancia de ‘Coco Chanel’ hasta la potencia bruta de su serie ‘Lost Files’, con temas como ‘Ricky Bobby’, ‘Tata’ y ‘Socio’, el artista mantuvo al Roig Arena en constante ebullición. Para el cierre, Carrión se guardó la artillería pesada: ‘Mbappé’ sonó entre una última explosión de efectos visuales, con el público gritando cada barra hasta el final.

Eladio Carrión se despidió de Valencia dejando una sensación clara: su “sauce” es, hoy por hoy, inalcanzable, y su directo confirma que sigue reinando en lo más alto del trap en español.