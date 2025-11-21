Música

"No sé por dónde empezar", el debut musical de la valenciana Juvika

Julia Sapiña estrena su primera canción en solitario, un repaso por la realidad de tantos artistas que, como ella, dedican su vida a la música

Valencia |

Juvika es el proyecto musical de la valenciana Julia Sapiña y la autora de "No sé por dónde empezar", una carta de presentación, y declaración de intenciones a la vez, con la que la joven empieza una carrera en solitario cargada de versatilidad y autenticidad.

Este tema arranca un EP con cuatro canciones, que próximamente verán la luz, y que cuentan con la producción de Héctor Llopis, las mezclas de Jose Doménech y el máster de Waldy D-Dominguez. "Mareta" estará disponible el próximo 5 de diciembre y es una de las letras más especiales, que la artista dedica a su mayor inspiración: su madre.

Julia Sapiña (cantante) y Héctor Llopis (productor).
Julia Sapiña (cantante) y Héctor Llopis (productor). | Onda Cero Valencia
