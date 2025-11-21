"No sé por dónde empezar", el debut musical de la valenciana Juvika

Juvika es el proyecto musical de la valenciana Julia Sapiña y la autora de "No sé por dónde empezar", una carta de presentación, y declaración de intenciones a la vez, con la que la joven empieza una carrera en solitario cargada de versatilidad y autenticidad.

Este tema arranca un EP con cuatro canciones, que próximamente verán la luz, y que cuentan con la producción de Héctor Llopis, las mezclas de Jose Doménech y el máster de Waldy D-Dominguez. "Mareta" estará disponible el próximo 5 de diciembre y es una de las letras más especiales, que la artista dedica a su mayor inspiración: su madre.