El Descenso Folklórico del río Nalón, la tradición asturiana "reforzada" por las fallas de València

Las fallas no solo son el signo de identidad valenciano, también son una referencia para otras muchas celebraciones que beben de ellas para mejorar o reforzar sus propias tradiciones. Este es el principal motivo del vínculoque existe entre la gran fiesta de la capital del Turia y el Descenso Folklórico del Nalón.

Este evento, conocido como la gran "folixa" fluvial de Asturias y acompañada del festival Regodón, está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y se celebra cada 23 de agosto, desde hace más de 50 años, en el concejo asturiano de Laviana. Este año más de 7.000 personas se han sumado a este evento que recorre varios kilómetros de río con las peculiares embarcaciones a lomos de los participantes.

El vínculo entre ambas fiestas

Roberto Morán, presidente de la Asociación Llavianeses pol Descensu Folklóricu del Nalón, explica en Más de Uno Valencia lo que supuso el viaje de dos artistas falleros, Ximo Esteve y Ramón Espuig, a Asturias para mejorar las embarcaciones y el enlace inquebrantable que ya mantienen para siempre ambas celebraciones.