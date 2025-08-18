Medio Ambiente

¿Cuándo van a empezar a bajar definitivamente las temperaturas?

Bajada de temperaturas --aunque se mantienen en valores altos--, tormentas secas e inestabilidad a lo largo de esta semana; Pedro Gavidia (AVAMET) repasa la previsión meteorológica para los próximos días tras superar los 40 grados en la provincia de Valencia

ondacero.es

Valencia |

Tras días superando los 40 grados en múltiples puntos de Valencia y todavía sin dar por controlado en incendio de Teresa de Cofrentes, que ha calcinado más de 500 hectáreas, los expertos prevén una bajada de temperaturas en todo el territorio en los próximos días.

"No podemos bajar la guardia"

No obstante, Pedro Gavidia, miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), advierte que aun así las temperaturas continuarán en valores altos, superando los 30 grados, y que, sobre todo para la tarde de este lunes, se esperan tormentas secas que podrían complicar la situación en los montes. El experto también recuerda que toda la provincia continúa en alerta por altas temperaturas.

Además, Gavidia, también vecino de Ayora, analiza la situación de vulnerabilidad que se encuentra el entorno calcinado por este último incendio y de las próximas cosechas.

