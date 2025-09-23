Cuando una casa se vacía, otra se llena: la empresa que transforma hogares en mercadillos

“Dar una segunda vida a los muebles y objetos que tenemos en casa no debería ser una rareza y menos en un mundo que ha empezado a tomar conciencia de que sus recursos son finitos”; así se presenta al mundo House & Market, una empresa valenciana que ayuda a vaciar casas llenas de recuerdos u otros objetos mediante su venta en jornadas de puertas abiertas de la propia vivienda.

Helena y Sarah

Helena y Sarah Pla son las dos hermanas detrás de este proyecto que nació de una situación real experimentada por la primera: una vivienda familiar llena de recuerdos sin un lugar donde empezar una segunda vida. A partir de ese momento, la idea se materializó en un servicio real que ofrecen desde principios de este 2025.

Este sábado 27 de septiembre tendrá lugar una nueva cita para brindar una segunda oportunidad a los recuerdos y objetos que durante décadas han formado parte de una vivienda en el número 17 de la calle Comedias de València, tal y como explican ambas valencianas este martes en el programa Más de Uno Valencia.