Cruz Roja ha inaugurado una sede en Sedaví para ofrecer ayuda a cerca de 50.000 habitantes en la localidad y las de su entorno

Cruz Roja ha inaugurado su nueva sede en Sedaví, iniciando una jornada de puertas abiertas. La nueva sede de Cruz Roja en Sedaví dará respuesta a las demandas de un censo de casi 50.000 habitantes con casi 50.000 habitantes censados, responde a la intención de acercar lo más posible a las poblaciones afectadas por la DANA los servicios que ofrece la Organización a diario a los colectivos más vulnerables, así como al conjunto de la sociedad.

Tras la riada del 29 de octubre del año pasado, Cruz Roja inició en Sedaví y localidades aleñadas su labor de asistencia a las víctimas, destacando entonces alojamiento y ayuda básica de emergencia para cualquier persona que la requiriese. Según fueron evolucionando las necesidades la Organización empezó a ofrecer distintos servicios como fueron las sillas oruga para ayudar a salir a la calle a personas con discapacidad que viven en pisos altos y no tenían o no tienen aún ascensor; hasta el día de hoy ha distribuido 3.256 tarjetas monedero con una media de 1.200 euros por familia para reponer enseres y bienes perdidos en la riada.

Asimismo, entre otras ayudas canalizadas a la población de Sedaví, Alfafar, Benetússer y Llocnou de la Corona se contabilizan 1.960 entregas de electrodomésticos a 610 familias, además del pago de suministros básicos a quienes han requerido esa ayuda; apoyo psicosocial para superar la situación; apoyo en la rehabilitación de espacios y viviendas; oferta de material escolar, actividades para personas mayores, campamentos de verano para infancia y adolescencia, y diversos talleres de prevención.

Cruz Roja ha venido también ofreciendo a vecinas y vecinos de Sedaví y localidades aledañas apoyo en la búsqueda de empleo ya sean desempleadas de larga duración o que perdieron su trabajo como consecuencia de la DANA, habiendo entregado un total de 485 ayudas por valor de más de 1,9 millones de euros.

Todo ello gracias a la labor desinteresada de un equipo de más de 35 personas voluntarias que han dado respuesta a las necesidades demandadas por la población de Sedaví, Alfafar, Benetússer y Llocnou de la Corona.