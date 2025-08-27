Cultura

Conoce El Método Grönholm, la entrevista de trabajo más despiadada y divertida que llega al Teatro Talía

El Teatro Talía de València levanta el telón con El Método Grönholm, la exitosa comedia de Jordi Galcerán que enfrenta a cuatro aspirantes a un empleo en un proceso de selección tan disparatado como revelador, donde el humor y la crítica social van de la mano. Con Rebeca Valls, Jordi Ballester, Ferran Gadea y Diego Braguinsky en su único reparto. ¡Desde hoy hasta el 28 de septiembre!