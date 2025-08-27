Cultura

Conoce El Método Grönholm, la entrevista de trabajo más despiadada y divertida que llega al Teatro Talía

El Teatro Talía de València levanta el telón con El Método Grönholm, la exitosa comedia de Jordi Galcerán que enfrenta a cuatro aspirantes a un empleo en un proceso de selección tan disparatado como revelador, donde el humor y la crítica social van de la mano. Con Rebeca Valls, Jordi Ballester, Ferran Gadea y Diego Braguinsky en su único reparto. ¡Desde hoy hasta el 28 de septiembre!

ondacero.es

Valencia |

Trabajo, humor y tensión

Rebeca Valls, Jordi Ballester, Ferran Gadea y Diego Braguinsky son los cuatro protagonistas de esta particular obra

Una hora y media de carcajadas y reflexión

Hoy, 27 de agosto, se estrena en el teatro valenciano, hasta el 27 de septiembre

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer