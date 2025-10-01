¿Cómo deben vestirse las falleras para cada acto?

Tras celebrarse el pasado fin de semana la Elección de las Cortes de Honor de las Falleras Mayores de Valencia 2026, son muchas las dudas que surgen a las candidatas al título más codiciado por el universo fallero, sobre todo, las que tienen que ver con el protocolo y una indumentaria e imagen afín a cada acto al que acuden.

"El poder de la imagen personal"

"¿Cómo vestirse para cada acto?", esa es la pregunta a la que responde la asesora de imagen Elena Sanz en la sección semanal "El poder de la Imagen Personal" de Más de Uno Valencia. La Corte de Honor, aunque sobre todo la Fallera Mayor, acude a miles de acontecimientos en un año, por lo que para la experta en moda es imprescindible conocer "al dedillo" los detalles de cada convocatoria para adaptarse al mensaje o tono del acto.

¡Dale al Play!