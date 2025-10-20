Cómo la contaminación lumínica roba algo más que la capacidad de ver las estrellas

Según un estudio del investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, Fabio Falchi, el 80 % de la población mundial vive bajo cielos afectados por lacontaminación lumínica y aproximadamente un tercio de la población nunca ha visto la Vía Láctea. Se trata de una ínfima parte de las grandes consecuencias que comporta una problemática que no solo impide ver y observar el cielo estrellado, sino que repercute directamente en los ecosistemas y en nuestra salud.

Problemas en el sueño, alteraciones en los ritmos circadianos o enfermedades asociadas, son los efectos más comunes, a los que se suman las pérdidas sociales, culturales y económicas que implica el exceso de iluminación y, sobre todo, el mal uso de la misma, tal y como explica Constantino Rodas, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía, en una nueva edición de "Pasaporte al universo".