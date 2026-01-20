Coca-Cola celebra en Onda Cero Valencia el Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas

Un año más, Coca-Cola ha querido brindar con la redacción de Onda Cero Valencia por el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales.

Se trata de una acción que la compañía celebra cada año para agradecer la labor de los profesionales informativos.

Desde Coca-Cola siguen fabricando y distribuyendo y comercializando localmente para asegurarse de refrescar cada rincón, incluyendo la redacción de Onda Cero Valencia.

San Francisco de Sales

San Francisco de Sales fue un santo y obispo de Ginebra, que tiene el título de Doctor de la Iglesia, es titular y patrono de la Familia Salesiana y también patrono de los periodistas y escritores.