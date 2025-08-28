Libros

El Club de los Libros Libres: la biblioteca voluntaria de La Malvarrosa

El espacio en el que se reúnen más de 20 mil libros cumple ahora cinco años desde que su encargado decidió comenzar con esta aventura

Valencia |

El Club de los Libros Libres se ha posicionado en la playa de La Malvarrosa como una especie de "biblioteca libre" a través de una iniciativa puramente voluntaria.

El proyecto cumple cinco años

El proyecto ahora cumple cinco años desde que su encargado, Rafael Soriano, decidió compartir su pasión por la lectura en un local en el que poder intercambiar libros con un coste prácticamente insignificante y asequible para todos los bolsillos.

Esta forma de conservar los libros se está expandiendo

Un espacio que cuenta con una forma innovadora de conservar los libros y que está llegando a otras Comunidades Autónomas.

El Club de los Libros Libres enfrenta un problema con su local

A pesar de la gran iniciativa, ahora enfrenta un problema: no tienen suficiente espacio para tantos libros.

