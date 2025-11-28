Clara deMin, cotidianidad en forma de indie íntimo

“Vuelve a París” es la nueva canción de Clara deMin, una de las voces valencianas emergentes más prometedoras de la escena indie actual. Su historia con la música comenzó a los 6 años y desde entonces no ha dejado de crecer ni de buscar nuevas formas de expresión.

"Añil"

Para Clara Mínguez -su nombre real- el año 2025 empezó con la publicación de su primer disco, “Añil”, un canto lírico a la vida cotidiana formado por nueve temas con letras cargadas de emoción, y termina con nueva canción y estreno de su videoclip el próximo martes 2 de diciembre.

La de Manises es una voz en crecimiento dentro de la escena indie, con una propuesta auténtica y cercana que promete llegar al corazón de su público.