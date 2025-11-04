Bienestar

La ciencia del dormir, la "base" para un cuerpo y mente sanos

Este martes en "En calma" abordamos con una especialista en descanso de València cómo potenciar al máximo el sueño para prevenir posibles problemas

ondacero.es

Valencia |

Este martes Más de Uno Valencia se ocupa de lo que todos y cada uno de los ciudadanos hacen, pero no siempre de la mejor manera: dormir. Vivimos acelerados, pantallas, estrés y notificaciones hasta en el último momento del día, y aunque cerramos los ojos, no siempre conseguimos desconectar.

La respuesta a si estamos realmente descansando o solo apagando el cuerpo unas horas se encuentra en la clínica Craneosalud, un espacio especializado en trastornos temporomandibulares, dolor orofacial y medicina dental del sueño, entre otras cuestiones y dedicado a mejorar la calidad de vida a través del sueño, tal y como explica en la sección "En calma" la doctora Sofía Rodríguez.

